وظائف إدارية شاغرة في مشروع القدية

2020-12-29

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت شركة القدية للاستثمار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين من السعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع مدينة القدية الثقافية والرياضية والترفيهية في العاصمة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة القدية للاستثمار:

وبيَّنت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مساعد مدير حركة المرور: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، أو تخطيط النقل)، أو المجالات ذات الصلة.

– مدير إدارة التكاليف: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، أو مسح الكميات، أو الإدارة التجارية).

التقديم على وظائف شركة القدية للاستثمار:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 29 ديسمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



