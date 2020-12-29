6 #وظائف نسائية شاغرة في شركة الكفاح

2020-12-29

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت شركة الكفاح القابضة، المتخصصة بقطاعات المقاولات والبناء والإنشاء والتجزئة والقطاعات الخدمية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (6) وظائف تعليمية شاغرة للنساء، على مسمى “معلم لغة إنجليزية”؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة لها في محافظة الأحساء.

شروط وظائف شركة الكفاح القابضة:

وأبرزت الشركة، أن الوظائف متاحة للسعوديات من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصص اللغة الإنجليزية، مع وجود خبرات سابقة.

التقديم على وظائف شركة الكفاح القابضة:

وأوضحت الشركة، أن التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 29 ديسمبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 27 فبراير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



