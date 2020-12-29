وظائف صحية وإدارية شاغرة في مستشفى قوى الأمن

2020-12-29

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلن برنامج مستشفى قوى الأمن، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مستشفى قوى الأمن:

وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– طبيب نائب طب وجراحة العيون (للسعوديين): شهادة الماجستير فأعلى في تخصص طب وجراحة العيون.

– مخطط التطوير التنظيمي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (التطوير التنظيمي، إدارة الموارد البشرية، إدارة المستشفيات).

التقديم على وظائف مستشفى قوى الأمن:

وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 29 ديسمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



