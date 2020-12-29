وظائف صحية وإدارية شاغرة في مركز أرامكو الطبي

2020-12-29

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلن مركز أرامكو الطبي للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للجنسين من السعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع المركز في محافظات المنطقة الشرقية.

تفاصيل وظائف مركز أرامكو الطبي:

وأبرز مركز أرامكو الطبي، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– فني التشخيص العصبي الكهربائي.

– أخصائي الأمراض الجلدية.

– طبيب عام/ أمراض جلدية.

– أخصائي أمراض النساء والولادة.

– طبيب أمراض النساء والولادة.

– أخصائية أمراض النساء والتوليد/ الأجنة.

– أخصائي جراحة العظام.

– أخصائي أول أمراض النطق واللغة.

– أخصائي الأنف والأذن والحنجرة.

– مساعد محلل فني لتقنية المعلومات.

التقديم على وظائف مركز أرامكو الطبي:

وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 ديسمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



