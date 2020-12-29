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#وظائف إدارية وصحية شاغرة للجنسين بجامعة الملك سعود الصحية
لحمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجامعة الرئيسي في مدينة الرياض، وبفروع الجامعة في محافظة جدة.
تفاصيل وظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية:
وبيّنت الجامعة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مشرف التدقيق الداخلي (الرياض).
– فني اتصالات ثانٍ (الرياض).
– محلل برامج (للنساء/ الرياض).
– مشغل فني (للنساء/ الرياض).
– مساعد أبحاث أول (للنساء/ الرياض).
– أخصائي موارد بشرية (جدة).
– منسق إداري (جدة).
– مساعد إداري ثانٍ (جدة).
– مسؤول السلامة (جدة).
– مراقب سلامة (جدة).
– مساعد إداري ثانٍ (للنساء/ جدة).
– مهندس المرافق والصيانة (للرجال/ جدة).
التقديم على وظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية:
وأوضحت الجامعة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 14 جمادى الأولى 1442هـ، ويستمر التقديم حتى يوم السبت الموافق 25 جمادى الأولى 1442هـ.
ويمكن للراغبين في التقديم لهذه الوظائف معرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، من خلال الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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