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2020-12-29 #وظائف صحية وفنية شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي للعمل بفروع المستشفى في الرياض وجدة متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وفنية شاغرة للرجال والنساء من السعوديين وغير السعوديين. شروط وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي: وبينت إدارة المستشفى أنَّ الوظائف متاحة لحمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، وجدة. أما عن الوظائف المتاحة بالمستشفى فهي كالتالي: – استشاري دم وأورام أطفال (الرياض). – منسق إحصائيات وأبحاث سريرية (الرياض). – كبير التقنيين الطبيين/ وحدة الكيمياء الحيوية (جدة). – أخصائي علاج طبيعي أول (جدة). – مدير إدارة العلاج الطبيعي (جدة). – أخصائي مختبر (جدة). – فني أجهزة طبية (جدة). طريقة التسجيل في وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي: وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 13 يناير 2021م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).



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