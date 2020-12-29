وظائف شاغرة : وظائف خالية بشركة فاين للمؤهلات المتوسطة

تعلن شركة فاين الصحية القابضة لصناعة الورق عن حاجتها إلى شغل عدد من الوظائف الشاغرة للمؤهلات المتوسطة، وذلك للعمل بفرع الشركة بمدينة السادس من أكتوبر، بمرتبات مجزية تبدأ من 2300 جنيه إلى 3800 جنيه، ونستعرض الآن تفاصيل الوظائف على مصر فايف.

وظائف خالية بشركة فاين الصحية القابضة

مطلوب فنيين صيانة ميكانيكية، و يشترط مؤهلات متوسطة و خبرة لا تقل عن سنة، براتب يبدأ من 2300 إلى 2700 جنية. مطلوب مشغلين ماكينة، و يشترط مؤهلات متوسطة و خبرة في نفس مجال العمل بحيث لا تقل عن سنة، و أن لا يزيد السن عن 28 سنة، براتب 3800 جنية.

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شرط ومزايا وطرق التقدم للوظائف

يشترط للراغبين أن لا يقل المؤهل عن متوسط، و أن لا يزيد السن عن 28 سنة، و خبرة في نفس مجال العمل، و توفر الشركة للعاملين بها مرتبات مجزية تبدأ من 2300 إلى 3800 جنية، و العمل 8 ساعات، بالإضافة إلى تأمينات طبية و اجتماعية و توفير مواصلات للقاهرة و الجيزة، ولمن يرغب في التقدم للوظائف يرجى تعبئة البيانات المطلوبة بالرابط التالي” وظائف شركة فاين الصحية القابضة“.