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وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية بالجبيل للرجال والنساء
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء من حملة الدبلوم والبكالوريوس من خلال برنامج الإحلال والتأهيل.
وبحسب التفاصيل فإن الوظائف وفق التفاصيل التالية:
محلل تطبيقات – شركة ابتكار للتقنية – للجنسين: بكالوريوس علوم حاسب أو ما يعادله وخبرة لا تقل عن سنة واحدة برمجة أو إدارة التطبيقات.
مسؤول طوارئ – شركة الشلوي العالمية للتجارة و المقاولات – للرجال: دبلوم في أي من التخصصات الصحية طب، تمريض، صيدلة وخبرة لا تقل عن سنتين ومعرفة في أساسيات الإسعافات الأولية.
فني دعم – شركة ابتكار للتقنية – للجنسين: دبلوم دعم فني، علوم حاسب آلي، هندسة حاسب أو ما يعادلهم وخبرة لا تقل عن سنتين في مجال الدعم الفني.
فني بث – شركة أساس العالمية المحدودة – للرجال: دبلوم هندسة اتصالات أو ما يعادله وخبرة لا تقل عن سنتين في مجال مشابه.
وأوضحت الهيئة الملكية بالجبيل أنه سيتم التقديم من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).
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