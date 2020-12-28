وظائف شاغرة : وظائف خالية بشركة كايرو ثرى ايه لجميع المؤهلات

تعلن شركة كايرو ثرى ايه CAIRO 3 A كبرى الشركات العاملة في مجال الإنتاج الداجنى، عن حاجتها إلى شغل عدد من الوظائف الشاغرة لجميع المؤهلات، وذلك للعمل بمواقع ومزارع الشركة و بالقطاعات المتنوعة، ونتابع الآن عرض تفاصيل الوظائف والشروط المطلوبة على مصر فايف.

وظائف شركة كايرو ثرى ايه

مطلوب عمال إنتاج خبرة وبدون، جميع المؤهلات. مطلوب مهندسين وأطباء بيطرين. مطلوب فنيين صيانة و مزارع. مطلوب مشرفين امن حيواني جميع المؤهلات. مطلوب مدخلين بيانات مؤهلات عليا. مطلوب أمين مخازن. مطلوب محاسبين، ويشترط مؤهلات عليا. مطلوب سائقين جرار. مطلوب فريق حقن. مطلوب إداري. مطلوب معاون. مطلوب مدير مزرعة مؤهل عالي.

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شروط ومزايا وطرق التقدم لوظائف كايرو ثرى ايه

يشترط للراغبين جميع المؤهلات، و تقدم الشركة للعاملين بها مرتبات مجزية جدا و خطوط انتقال للمزارع، بالإضافة إلى تأمينات اجتماعية و طبية و تدريب عملي و تدريبات تنمية بشرية، و أجازات شهريا 8 أيام، و وجبات يوميا و سكن لائق، ولمن يرغب في التقدم للوظائف يرجى تعبئة البيانات المطلوبة بالنموذج المعد لذلك بالرابط التالي ” وظائف شركة كايرو ثرى ايه“.