وظائف شاغرة : وظائف خالية بشركة كايرو ثرى ايه لجميع المؤهلات

تعلن شركة كايرو ثرى ايه CAIRO 3 A كبرى الشركات العاملة في مجال الإنتاج الداجنى، عن حاجتها إلى شغل عدد من الوظائف الشاغرة لجميع المؤهلات، وذلك للعمل بمواقع ومزارع الشركة و بالقطاعات المتنوعة، ونتابع الآن عرض تفاصيل الوظائف والشروط المطلوبة على مصر فايف.
وظائف شركة كايرو ثرى ايه
- مطلوب عمال إنتاج خبرة وبدون، جميع المؤهلات.
- مطلوب مهندسين وأطباء بيطرين.
- مطلوب فنيين صيانة و مزارع.
- مطلوب مشرفين امن حيواني جميع المؤهلات.
- مطلوب مدخلين بيانات مؤهلات عليا.
- مطلوب أمين مخازن.
- مطلوب محاسبين، ويشترط مؤهلات عليا.
- مطلوب سائقين جرار.
- مطلوب فريق حقن.
- مطلوب إداري.
- مطلوب معاون.
- مطلوب مدير مزرعة مؤهل عالي.
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شروط ومزايا وطرق التقدم لوظائف كايرو ثرى ايه
يشترط للراغبين جميع المؤهلات، و تقدم الشركة للعاملين بها مرتبات مجزية جدا و خطوط انتقال للمزارع، بالإضافة إلى تأمينات اجتماعية و طبية و تدريب عملي و تدريبات تنمية بشرية، و أجازات شهريا 8 أيام، و وجبات يوميا و سكن لائق، ولمن يرغب في التقدم للوظائف يرجى تعبئة البيانات المطلوبة بالنموذج المعد لذلك بالرابط التالي ” وظائف شركة كايرو ثرى ايه“.
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