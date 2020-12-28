وظائف شاغرة في مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة

2020-12-28

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن توفر عدد من الوظائف الصحية الشاغرة للرجال والنساء من السعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة.

تفاصيل وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة:

وبينت الإدارة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي عناية مركزة قلب أطفال (عدد وظيفتين).

– أخصائي قسطرة قلب (عدد 3 وظائف).

– أخصائي تصوير أشعة قلب (عدد 3 وظائف).

– أخصائي تخدير قلب (عدد وظيفتين).

– أخصائي أمراض قلب (عدد 3 وظائف).

التقديم على وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة:

وأوضحت الإدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 28 ديسمبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 11 يناير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



