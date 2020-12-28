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#وظائف هندسية وإدارية شاغرة بشركة التصنيع في 4 مدن
لحمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
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أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والشركات التابعة لها في كل من الجبيل، وينبع، والرياض، وجازان.
تفاصيل وظائف شركة التصنيع الوطنية:
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير الخدمات الفنية (الجبيل).
– أخصائي أول المالية والأصول (ينبع).
– كيميائي/ ضمان ومراقبة الجودة (الجبيل).
– محاسب ثالث الأصول الثابت (الرياض).
– مهندس أول/ علم المعادن (جازان).
التقديم على وظائف شركة التصنيع الوطنية:
وأوضحت شركة التصنيع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 28 ديسمبر 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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