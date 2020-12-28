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#وظائف نسائية شاغرة في مراكز عبور للرعاية
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت مجموعة مراكز تنمية الإنسان “عبور” للرعاية النهارية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف نسائية شاغرة، من حملة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع مراكز المجموعة في محافظة النعيرية.
تفاصيل وظائف مجموعة مراكز عبور للرعاية:
وبيّنت المجموعة، أنّ الوظائف المتاحة وفق التخصصات التالية:
– أخصائيات تربية خاصة.
– أخصائيات علاج طبيعي.
– أخصائيات علاج وظيفي.
– أخصائيات تمريض.
التقديم على وظائف مجموعة مراكز عبور للرعاية:
وأوضحت المجموعة، أنَّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 28 ديسمبر 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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