وظائف إدارية شاغرة للجنسين في مجموعة الراشد

2020-12-28

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركات راشد عبدالرحمن الراشد وأولاده، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة للمجموعة “الراشد للإطارات” في محافظة الخبر.

تفاصيل وظائف مجموعة شركات الراشد:

وأبرزت مجموعة شركات الراشد، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مسؤول التجارة الإلكترونية (للخريجين): شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– تنفيذي عمليات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الإدارة، التسويق، المالية، المحاسبة).

التقديم على وظائف مجموعة شركات الراشد:

وأوضحت المجموعة، أنَّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 28 ديسمبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 يناير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

