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2020-12-28 #وظائف فنية وصحية شاغرة في برنامج التأهيل والإحلال بالجبيل متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلن برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكية بالجبيل الصناعية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وصحية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “شركة أساس العالمية المحدودة، وشركة ابتكار للتقنية، وشركة الشلوي العالمية للتجارة والمقاولات، وشركة محجوب” في محافظة الجبيل الصناعية. تفاصيل وظائف برنامج التأهيل والإحلال: وأبرز البرنامج، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: – فني بث (للرجال). – فني دعم (للجنسين). – موظف دعم فني (للجنسين). – مسؤول طوارئ (للرجال). التقديم على وظائف برنامج التأهيل والإحلال: وأوضح البرنامج، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 7 يناير 2021م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).



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