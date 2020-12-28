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#وظائف إدارية شاغرة بفروع مجموعة السنبلة
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة مجموعة السنبلة لتصنيع المواد الغذائية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة للمجموعة في كل من الرياض، وجدة.
تفاصيل وظائف مجموعة السنبلة:
وأبرزت المجموعة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– تنفيذي مبيعات (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.
– مدير المبيعات وتطوير الأعمال (جدة): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو التسويق، أو المالية)، أو المجالات ذات الصلة.
– مدير أول/ المالية (جدة): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، أو المحاسبة)، أو المجالات ذات الصلة.
التقديم على وظائف مجموعة السنبلة:
وأوضحت المجموعة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 28 ديسمبر 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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