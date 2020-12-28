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#وظائف صحية شاغرة في مدينة الملك سعود الطبية
لحمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت مدينة الملك سعود الطبية بالرياض، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المدينة الطبية في مدينة الرياض.
تفاصيل وظائف مدينة الملك سعود الطبية:
وأفادت مدينة الملك سعود الطبية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– طبيب مقيم أسنان لذوي الاحتياجات الخاصة.
– طبيب مقيم جراحة الأطفال.
– أخصائي طب طوارئ بالغين.
التقديم على وظائف مدينة الملك سعود الطبية:
وأوضحت المدينة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 28 ديسمبر 2020م؛ والتقديم مستمرٌ حتى تاريخ 4 يناير 2021م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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