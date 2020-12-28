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#وظائف إدارية شاغرة لدى الهيئة السعودية للمقاولين
لحمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت الهيئة السعودية للمقاولين، المتخصصة بتنظيم وتطوير قطاع المقاولات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.
تفاصيل وظائف الهيئة السعودية للمقاولين:
وأبرزت الهيئة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– رئيس فريق المعارض والمؤتمرات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (التسويق، أو العلاقات العامة)، أو المجالات ذات الصلة، يفضل شهادة الماجستير.
– مسؤول المعارض والمؤتمرات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (التسويق، أو العلاقات العامة)، أو ما يعادلها.
التقديم على وظائف الهيئة السعودية للمقاولين:
وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 28 ديسمبر 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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