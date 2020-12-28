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#وظائف إدارية شاغرة لدى الجمارك السعودية
لحمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
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أعلنت الجمارك السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.
تفاصيل وظائف الهيئة العامة للجمارك:
وأبرزت الهيئة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مدير إدارة الجودة الشاملة للتقنية: شهادة البكالوريوس في تخصص الحاسب الآلي، أو أي من التخصصات ذات العلاقة.
– مدير إدارة الهيكلية الرقمية: شهادة البكالوريوس في تخصص علوم الحاسب والمعلومات، أو أي من التخصصات ذات العلاقة، ويفضل شهادة الماجستير.
التقديم على وظائف الجمارك السعودية:
وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 28 ديسمبر 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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