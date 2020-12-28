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2020-12-28 مجموعة الزامل تعلن عن وظائف في الدمام والخبر متابعات الخليج 365 - الدمام أعلنت مجموعة الزامل عبر موقعها الإلكتروني “بوابة التوظيف” عن توفر وظائف إدارية وهندسية شاغرة بالخبر والدمام. وأوضحت مجموعة الزامل، أن الوظائف المتاحة بمسمى، محاسب (الخبر)، مراقب ضبط الجودة (الدمام)، مهندس مبيعات (الدمام). وأضافت أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الروابط التالية: 1 -محاسب (الخبر) من هنا. 2 -مراقب ضبط الجودة (الدمام) من هنا. 3 -مهندس مبيعات (الدمام) من هنا.



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