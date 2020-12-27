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#وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة المحتوى المحلي
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
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أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، على مسمى “مدير أول إدارة تمكين الكيانات”؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.
شروط وظائف هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية:
وبيّنت الهيئة، أنَّ الوظائف متاحة للسعوديين من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو تعليم الكبار)، أو أي تخصص آخر ذي الصلة، مع وجود خبرات سابقة.
التقديم على وظائف هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية:
وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 27 ديسمبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 25 فبراير 2021م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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