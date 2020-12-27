وظائف صحية شاغرة للجنسين في مستشفيات القوات المسلحة

2020-12-27

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن توفر وظائف صحية شاغرة للرجال والنساء من السعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مجمع الملك فهد الطبي العسكري بالظهران، ومستشفيات القوات المسلحة بالطائف، ومستشفى القوات المسلحة بوادي الدواسر.

تفاصيل وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة:

وبينت الإدارة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– طبيب نائب طب الأطفال العام/ طوارئ (الظهران).

– ممرض قانوني أول/ العناية المركزة للأطفال (عدد وظيفتين/ الطائف).

– ممرض قانوني ثانٍ/ العناية المركزة لحديثي الولادة (عدد وظيفتين/ الطائف).

– أخصائي أشعة (وادي الدواسر).

التقديم على وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة:

وأوضحت الإدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 27 ديسمبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 10 يناير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



