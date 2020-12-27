وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة التصنيع في 3 مدن

2020-12-27

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

العناوين الفرعية

أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والشركات التابعة لها في كل من جدة، والجبيل، والرياض.

تفاصيل وظائف شركة التصنيع الوطنية:

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي إدارة المشاريع والعقود (جدة).

– أخصائي أول آلات (الجبيل).

– أخصائي تقنية المعلومات (الرياض).

– أخصائي أول المواد الاستهلاكية (الجبيل).

– مشرف ميكانيكي (الجبيل).

– أخصائي أول أنظمة (الجبيل).

التقديم على وظائف شركة التصنيع الوطنية:

وأوضحت شركة التصنيع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 27 ديسمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



