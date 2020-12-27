وظائف إدارية شاغرة في جمعية ترميم الخيرية

2020-12-27

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

العناوين الفرعية

أعلنت جمعية ترميم الخيرية بالمنطقة الشرقية، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجمعية في مدينة الدمام.

تفاصيل وظائف جمعية ترميم الخيرية:

وبيّنت الجمعية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي تسويق: مؤهل علمي مناسب.

– محاسب: شهادة البكالوريوس في تخصص المحاسبة.

– مدير التطوع: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة أعمال، علاقات عامة، علم اجتماع، موارد بشرية).

– أخصائي تقنية معلومات: شهادة البكالوريوس في تخصص تقنية المعلومات، أو ما يعادلها.

طريقة التقديم على وظائف جمعية ترميم الخيرية:

وأوضحت الجمعية، أنَّ التقديم مُتاحٌ بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 27 ديسمبر 2020م، ويستمر التقديم حتى يوم الأربعاء الموافق 30 ديسمبر 2020م، وذلك من خلال تعبئة نماذج التوظيف على الروابط التالية:

للتقديم على وظيفة أخصائي تسويق، اضغط (هنا)

للتقديم على وظيفة محاسب، اضغط (هنا)

للتقديم على وظيفة مدير التطوع، اضغط (هنا)

للتقديم على وظيفة أخصائي تقنية معلومات، اضغط (هنا)



