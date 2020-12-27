وظائف هندسية شاغرة في مجموعة الزامل

2020-12-27

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركات الزامل القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للرجال، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة للمجموعة في مدينة الدمام.

تفاصيل وظائف مجموعة الزامل القابضة:

وأبرزت مجموعة الزامل، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مهندس مبيعات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، والمبيعات، والتسويق)، أو المجالات ذات الصلة.

– مفتش مراقبة الجودة: شهادة البكالوريوس أو الدبلوم في تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف مجموعة الزامل القابضة:

وأوضحت مجموعة الزامل أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 27 ديسمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

