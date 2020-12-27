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86 #وظيفة إدارية شاغرة في وزارة الحرس الوطني
المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام
متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد
أعلنت وزارة الحرس الوطني، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر عدد (86) من الوظائف الإدارية الشاغرة، والمشمولة بسلم رواتب الموظفين العام للحاصلين على التخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة.
طريقة التقديم على وظائف وزارة الحرس الوطني:
ودعت الوزارة الراغبين بالتقدم على تلك الوظائف الدخول على بوابة التوظيف بموقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (جدارة)، وذلك عبر الرابط التالي: (هنا).
ولمعرفة تفاصيل أكثر عن الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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