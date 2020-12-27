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2020-12-27 وظائف شاغرة لدى مستشفى قوى الأمن متابعات الخليج 365 - الرياض أعلن مستشفى قوى الأمن اليوم الأحد عن توفر وظائف إدارية شاغرة بمدينة الرياض بمسمى “مخطط التطوير التنظيمي”. وأكدت إدارة المستشفى أن التخصصات المطلوبة لحملة البكالوريوس هي “التطوير التنظيمي، والموارد البشرية، وإدارة المستشفيات”، أو ما يعادلها. ويُشترط للتقديم على الوظائف: – حملة البكالوريوس – عامان خبرة في إدارة الموارد البشرية – خبرة سنة في التطوير التنظيمي. وأضاف مستشفى قوى الأمن أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي من (هنـا).



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