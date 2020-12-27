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غرفة الشرقية تعلن عن 51 وظيفة شاغرة للرجال والنساء
للعمل بالقطاع الخاص في الخبر
متابعات الخليج 365 - الشرقية
كشفت غرفة الشرقية للتوظيف عن توفر 51 وظيفة شاغرة للرجال والنساء للعمل بالقطاع الخاص في الخبر ، وفقاً للتفاصيل التالية:
وأوضحت غرفة الشرقية، أن الوظائف المتاحة على النحو التالي:
– ممثل مبيعات عدد 50 وظيفة : درجة الدبلوم ، خبرة كالعمل ممثل مبيعات خارجية في شركة اتصالات وتقنية معلومات ، والقدرة على التكيف ، ووجود الرغبة في تحقيق الأهداف.
– محاسبة بكالوريوس في المحاسبة أو ما يعادلها ، خبرة في المحاسبة والإدارة المالية.
وأشارت غرفة الشرقية إلى أن التقديم متاح بدءًا من اليوم الأحد 12 / 5 / 1442 هـ ، الموافق 27 / ديسمبر / 2020 م، وذلك عبر الرابطين التاليين على الترتيب من هنـاو هنــا.
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