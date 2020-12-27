غرفة الشرقية تعلن عن 51 وظيفة شاغرة للرجال والنساء

– ممثل مبيعات عدد 50 وظيفة : درجة الدبلوم ، خبرة كالعمل ممثل مبيعات خارجية في شركة اتصالات وتقنية معلومات ، والقدرة على التكيف ، ووجود الرغبة في تحقيق الأهداف.

– محاسبة بكالوريوس في المحاسبة أو ما يعادلها ، خبرة في المحاسبة والإدارة المالية.

وأشارت غرفة الشرقية إلى أن التقديم متاح بدءًا من اليوم الأحد 12 / 5 / 1442 هـ ، الموافق 27 / ديسمبر / 2020 م، وذلك عبر الرابطين التاليين على الترتيب من هنـاو هنــا.