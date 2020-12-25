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2020-12-25 #وظائف شاغرة للجنسين بشركة الرقيب التجارية في 4 مدن لحمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس متابعات الخليج 365- خالد الأحمد العناوين الفرعية أعلنت شركة حمد محمد الرقيب وأولاده التجارية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء من السعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المعارض والمتاجر التابعة للشركة في كل من الخبر، والرياض، والجوف، وجدة. تفاصيل وظائف شركة الرقيب التجارية: وأبرزت شركة الرقيب التجارية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: – ممثل خدمة الضيوف/ أمين الصندوق (للسعوديين/ الخبر). – مشرف مستودع (الخبر). – أمين المخزن (الخبر). – مصمم جرافيك (للسعوديين/ الخبر). – أمين المخزن (الرياض). – مشرف مستودع (الرياض). – أمين المخزن (الجوف). – وكيل مركز الاتصال (الجوف). – مشرف التوصيل (جدة). التقديم على وظائف شركة الرقيب التجارية: وأوضحت شركة الرقيب التجارية، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 24 ديسمبر 2020م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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