وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى الجمارك السعودية

2020-12-25

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت الهيئة العامة للجمارك، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الهيئة العامة للجمارك:

وأبرزت الهيئة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس معماري بنية مؤسسية/ الأعمال: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص علوم الحاسب والمعلومات، أو أي من التخصصات ذات العلاقة.

– مهندس معماري بنية مؤسسية/ البنية التحتية: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص علوم الحاسب والمعلومات، أو أي من التخصصات ذات العلاقة.

– رئيس قسم التعاون العربي: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (القانون، أو إدارة الأعمال، أو التعاون الدولي، أو الشؤون الدولية).

– رئيس قسم الضريبة المضافة: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (المحاسبة، أو الاقتصاد، أو الإدارة المالية، أو إدارة الأعمال)، أو أي مجال ذي الصلة.

التقديم على وظائف الهيئة العامة للجمارك:

وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 ديسمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



