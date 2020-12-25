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2020-12-25 #وظائف صحية شاغرة للجنسين في مركز أرامكو الطبي لحمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه متابعات الخليج 365- خالد الأحمد العناوين الفرعية أعلن مركز أرامكو الطبي للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للجنسين من السعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع المركز في كل من الظهران، والأحساء. تفاصيل وظائف مركز أرامكو الطبي: وأبرز مركز أرامكو الطبي، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: – أخصائي طب الطوارئ (الظهران). – طبيب عام (الظهران). – طبيب أطفال عام (الأحساء). – أخصائي الرعاية التلطيفية (الظهران). – أخصائي طب الأسرة (الأحساء). – طبيب أمراض الكلى (الأحساء). – أخصائي أشعة (الأحساء). التقديم على وظائف مركز أرامكو الطبي: وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 24 ديسمبر 2020م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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