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2020-12-25 #وظائف إدارية شاغرة بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون لحمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الرياض. تفاصيل وظائف مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون: وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: – مبرمج/ محلل. – سكرتير ثنائي اللغة. – أخصائي دعم تقنية المعلومات. – سكرتير تنفيذي. – مدقق داخلي لتقنية المعلومات. التقديم على وظائف مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون: وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 24 ديسمبر 2020م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).



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