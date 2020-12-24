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#وظائف نسائية شاغرة في شركة الأهلي إسناد
للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة الأهلي إسناد، المتخصصة بتقديم خدمات الإسناد الخارجي، التابعة لمجموعة البنك الأهلي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للنساء، على مسمى “ممثل الخدمات الهاتفية”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.
شروط وظائف شركة الأهلي إسناد:
وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف متاحة للسعوديات من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة، ولا يشترط وجود خبرات سابقة.
التقديم على وظائف شركة الأهلي إسناد:
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 24 ديسمبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 24 مارس 2021.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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