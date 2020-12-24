وظائف شاغرة بفروع شركة التصنيع في 5 مدن

2020-12-24

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية وفنية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والشركات التابعة لها في كل من الجبيل، والرياض، وينبع، وجازان، والدمام.

تفاصيل وظائف شركة التصنيع الوطنية:

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مخطط الصيانة (الجبيل).

– أخصائي أول التخطيط (الرياض).

– مشرف أول الصيانة الكهربائية (ينبع).

– فني ثانٍ ميكانيكي (الرياض).

– فني المعالجة الميكانيكية (جازان).

– مهندس أول ميكانيكي (جازان).

– أخصائي أول التطبيقات والبرمجة (الجبيل).

– سكرتير تنفيذي (الدمام).

– مشرف أول السلامة والأمن (الدمام).

– مستشار الذكاء التنافسي (الرياض).

– مشرف أول كهربائي (الجبيل).

التقديم على وظائف شركة التصنيع الوطنية:

وأوضحت شركة التصنيع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 24 ديسمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

