وظائف إدارية شاغرة للجنسين بشركة ندى في 3 مدن

2020-12-24

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة ندى للإنتاج والتصنيع الزراعي والغذائي، التابعة لمجموعة شركات العثمان القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الدرعية، والخرمة، والخبر.

تفاصيل وظائف شركة ندى:

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– كاشير (عدد 3 وظائف للرجال/ الدرعية، الخرمة).

– مصمم جرافيك (للجنسين/ الخبر).

– محاسب أول (للجنسين/الخبر).

التقديم على وظائف شركة ندى:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 24 ديسمبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 24 مارس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

