شكرا لقرائتكم #وظائف فنية وإدارية شاغرة في شركة الخدمات الأرضية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
#وظائف فنية وإدارية شاغرة في شركة الخدمات الأرضية
لحمَلة شهادة الثانوية العامة
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت الشركة السعودية للخدمات الأرضية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة الثانوية العامة، أو ما يعادلها؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في منطقة الرياض.
تفاصيل وظائف الشركة السعودية للخدمات الأرضية:
وأبرزت شركة الخدمات الأرضية، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مشغل معدات.
– منسق عمليات.
التقديم على وظائف الشركة السعودية للخدمات الأرضية:
وأوضحت شركة الخدمات الأرضية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 24 ديسمبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 7 يناير 2021م.
وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
كانت هذه تفاصيل خبر #وظائف فنية وإدارية شاغرة في شركة الخدمات الأرضية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.