وظائف فنية وإدارية شاغرة في شركة الخدمات الأرضية

2020-12-24

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الشركة السعودية للخدمات الأرضية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة الثانوية العامة، أو ما يعادلها؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في منطقة الرياض.

تفاصيل وظائف الشركة السعودية للخدمات الأرضية:

وأبرزت شركة الخدمات الأرضية، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مشغل معدات.

– منسق عمليات.

التقديم على وظائف الشركة السعودية للخدمات الأرضية:

وأوضحت شركة الخدمات الأرضية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 24 ديسمبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 7 يناير 2021م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

