وظائف شاغرة : مطلوب فنيين للعمل فوراً بشركة العربي للاجهزة الكهربائية

تعلن شركة العربي للاجهزة الكهربائية كبرى الشركات العاملة في مصر والشرق الأوسط، عن فتح باب التعيين لشغل عدد من الوظائف الشاغرة لجميع المؤهلات، حيث تطلب شغل عدد 38 فني صيانة أجهزة منزلية و فنين صيانة شاشات، وذلك للعمل في فروع الشركة على مستوى الجمهورية في “القاهرة و الجيزة و كفر الشيخ و الشرقية و القليوبية في (وسط البلد –السلام- المطرية – حلوان – بدرشين – برجيل – امبابة – طوخ – شبين القناطر)” ونستعرض الآن على مصر فايف تفاصيل و شروط وظائف شركة العربي للاجهزة الكهربائية .

الشروط المطلوبة لوظيفة فني بشركة العربي للاجهزة الكهربائية

مؤهل لا يقل عن متوسط ” معهد أو دبلوم فني صناعي”. يشترط أن لا يزيد السن عن 30 سنة. خبرة في مجال العمل. الموقف من الخدمة العسكرية.

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مزايا وطرق التقدم للوظائف

تقدم شركة العربي للأجهزة الكهربائية للعاملين العديد من المزايا من مرتبات مجزية و وجبات و أرباح سنوية، بالإضافة إلى توفير وسائل نقل من والى الشركة و فرص للترقي، و لمن يرغب في التقدم للوظائف يرجى تعبئة البيانات المطلوبة باستمارة التقديم بالرابط التالي “مطلوب فنيين لشركة العربي للأجهزة الكهربائية“.