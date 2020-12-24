بحد أدنى للأجر 6 آلاف ريال.. السعودية تبدأ توطين هذه المهن

الخميس 24 ديسمبر 2020

أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد بن سليمان الراجحي، قرارا وزاريا يقضي بتوطين المهن المحاسبية في القطاع الخاص.



وتقدم منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حزما من المحفزات لمساندة منشآت القطاع الخاص في توظيف وتدريب وتأهيل وتمكين المحاسبين السعوديين في سوق العمل المحلية.

بحسب القرار الجديد، سيتم التوطين في المنشآت التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر من ذوي المهن المحاسبية بنسبة 30%. ويهدف القرار إلى توفير فرص عمل لائقة للكوادر الوطنية المؤهلة في سوق العمل، وتعزيز التوطين المنتج والمستدام.

ويستهدف قرار توطين المهن المحاسبية توفير أكثر من 9800 فرصة وظيفية؛ حيث تم استهداف العديد من المهن المحاسبية أبرزها (مدير حسابات، مدير إدارة الزكاة والضرائب، مدير إدارة التقارير المالية، مدير الإدارة العامة للمراجعة، مراجع داخلي، محاسب تكاليف) وغيرها.

وبحسب القرار، يشترط حصول المحاسبين السعوديين على الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للمحاسبين. كما يشترط لاحتساب المحاسب السعودي ألا يقل أجره عن 6000 ريال لحملة البكالوريوس و 4500 ريال لحملة الدبلوم.

وتسعى الوزارة إلى رفع مساهمة الكوادر الوطنية ذكورا وإناثا في سوق العمل السعودي، ورفع إنتاجية الكوادر البشرية الوطنية من خلال الممكنات المختلفة والتدريب المستمر.

وكثفت السلطات السعودية، إجراءات التوطين منذ 2017، في العديد من القطاعات الاقتصادية، بهدف خفض نسب البطالة في صفوف السعوديين.

وفي أغسطس/ آب الماضي، بدأت السعودية توطين منافذ بيع الجملة والتجزئة في تسعة أنشطة اقتصادية بنسبة 70 بالمئة؛ تطبيقا لقرار وزير الموارد البشرية السعودي أحمد الراجحي، الصادر في مارس/أذار الماضي.

وطبق القرار على أنشطة بيع القهوة والشاي والعسل والسكر والبهارات، المياه والمشروبات، الفواكه والخضروات والتمور، وبيع الحبوب والبذور والزهور والنباتات والمواد الزراعية.

وشمل أيضا أنشطة بيع الكتب وأدوات القرطاسية وخدمات الطالب، محلات الهدايا والكماليات والأعمال والمشغولات اليدوية والأثرية، بيع الألعاب وألعاب الأطفال، بيع اللحوم والأسماك والبيض والألبان والزيوت النباتية، ومواد التنظيف والبلاستيك والصابون.

بينما في يوليو/ تموز الماضي، بدأت السعودية توطين 20% من مهنة الصيدلة، ثم 30% بداية الشهر ذاته من العام المقبل (11 يوليو 2021).

يأتي ذلك تطبيقا لقرار وزير الموارد البشرية السعودي، بالتعاون مع وزارة الصحة، قرارا وزاريا بتوطين تدريجي لمهنة الصيدلة والمهن التابعة لها، الصادر في فبراير/شباط الماضي.