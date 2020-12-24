شكرا لقرائتكم وظائف للجنسين لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-12-24 وظائف للجنسين لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عن توفر وظائف شاغرة (للرجال والنساء) في مدينة الرياض، من حملة البكالوريوس وفق التالي: 1– أخصائي تطوير التقييم، Assessment Development Specialist بكالوريوس إدارة أعمال، لغة إنجليزية، ترجمة أو ما يعادلهم.

خبرة لا تقل عن سنة ودرجة 6.5 في الآيلتس أو من 79 إلى 93 في التوفل. 2– أخصائي تطوير وظيفي، Career Development Specialist بكالوريوس موارد بشرية، إدارة أعمال أو ما يعادلهما.

خبرة لا تقل عن 3 سنوات في التطوير المهني أو التدريب على المهارات الوظيفية. الشروط العامة: سعودي الجنسية.

إجادة استخدام برامج الأوفيس. للتقديم من خلال الرابط التالي (هنا).



كانت هذه تفاصيل خبر وظائف للجنسين لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.