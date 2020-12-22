وظائف شاغرة : وظائف خالية بشركة الفرجانى هايبر ماركت لجميع المؤهلات برواتب مجزية

يعلن الفرجانى هايبر ماركت ” 40 شارع الزيتون أمام شركة المياه – مترو حدائق الزيتون” عن حاجته إلى شغل عشرات الوظائف الشاغرة لجميع المؤهلات، برواتب مجزية تبدأ من 2350 حنية إلى 3200 جنية، ونتابع الآن عرض تفاصيل الوظائف المطلوبة على مصر فايف.

وظائف الفرجانى هايبر ماركت

مطلوب عدد 25 كاشير، ويشترط أن لا يزيد السن عن 35 سنة، براتب 2650 جنية. مطلوب عدد 10 كاشير وردية صباحية، السن لا يزيد عن 30 سنة، براتب 2450 جنية. مطلوب عدد 40 منسق ممرات، ويشترط أن لا يزيد السن عن 35 سنة، مؤهلات متوسطة، براتب 2350 جنية. مطلوب عدد 30 مشرف أقسام، السن 40 سنة، ويشترط خبرة في مجال العمل، براتب 2650 جنية. مطلوب عدد 20 فرد امن، ويشترط مؤهلات متوسطة، براتب 2250 جنية. مطلوب عدد 25 بائع، ويشترط أن لا يزيد السن عن 50 سنة، براتب 2675 جنية. مطلوب عدد 25 بائع جزارة، مؤهلات متوسطة، براتب 2675 جنية. مطلوب عدد 30 عامل مخزن، براتب 3200 جنية. مطلوب عدد 25 عامل نظافة، براتب 2350 جنية.

وظائف آخري:

شروط وطرق التقدم للوظائف

يشترط أن لا يقل المؤهل عن متوسط، وان لا يزيد السن عن 35 سنة، وتوفر الشركة للراغبين تأمينات طبية واجتماعية ورواتب مجزية، ولمن يرغب في التقدم للوظائف يرجى الاتصال بالشركة من خلال الأرقام التالية: 01100781116 – 01222777251 – 0932351993 – 2322170