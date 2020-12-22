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20 وظيفة لدى شركة الاتصالات STC
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت شركة الاتصالات السعودية STC عن 20 وظيفة شاغرة بعدة مسميات منها رئيس مهندسي عمليات البنية التحتية، ومدير قسم إدارة حملات الدفع الآجل، ومدير قسم إدارة المحافظ.
وأوضحت شركة STC أن الوظائف متاحة في عدة مناطق بالمملكة ومنها الرياض، وجدة، والحدود الشمالية، والقصيم.
واشترطت شركة الاتصالات STC على المتقدم لشغل الوظيفة أن يكون من حملة البكالوريوس فما فوق.
وأضافت شركة الاتصالات السعودية (STC) أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (هنا).
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