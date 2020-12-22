20 وظيفة لدى شركة الاتصالات STC

وأوضحت شركة STC أن الوظائف متاحة في عدة مناطق بالمملكة ومنها الرياض، وجدة، والحدود الشمالية، والقصيم.

واشترطت شركة الاتصالات STC على المتقدم لشغل الوظيفة أن يكون من حملة البكالوريوس فما فوق.