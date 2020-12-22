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تداول تعلن عن وظائف شاغرة في الرياض
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت شركة السوق المالية “تداول” عن فتح باب التقديم على وظائف تقنية شاغرة لذوي الخبرة بمدينة الرياض، وذلك بمسمى ” أخصائي رئيسي – عمليات التطبيقات ” .
وأوضحت “تداول” أن الشروط المطلوبة على النحو التالي:
– بكالوريوس أو ماجستير في “تقنية المعلومات، علوم الحاسب، هندسة الحاسب” أو ما يعادلها .
– خبرة في أنشطة دعم التطبيقات وتوفير الدعم للمستخدمين النهائيين وحل المشكلات التي تصعب على موظفي مكتب الخدمات.
وحول موعد التقديم، أوضحت أنه متاح حالياً وينتهي التقديم عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، وذلك عبر الرابط التالي من هنــا.
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