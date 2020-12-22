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وظائف شاغرة في الهيئة الملكية بالجبيل
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل عن توفر وظائف شاغرة للعمل بالقطاع الخاص عبر برنامج التأهيل والإحلال.
وأضافت أن الوظائف المتاحة بمسميات مُحلل تطبيقات، صيدلاني، موظفة استقبال، مشترطة على المتقدم لشغل وظيفة محلل تطبيقات ما يلي:
أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في تخصص علوم الحاسب.
كما اشترطت على المتقدم لشغل وظيفة صيدلاني أو موظفة استقبال أن يكون توافر خبرة وإجادة اللغة الإنجليزية.
وأوضحت الهيئة الملكية بالجبيل أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي هنا
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