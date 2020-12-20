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2020-12-20 #وظائف شاغرة في الحرس الوطني على بند التشغيل والصيانة متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت وزارة الحرس الوطني عن شغل بعض الوظائف الشاغرة على بند التشغيل والصيانة. وقالت الحرس الوطني عبر حسابها بموقع تويتر، مساء اليوم الأحد: إنه للتقديم ولمعرفة الشروط يرجى زيارة الرابط التالي: هنا. ولفتت إلى أن التسجيل متاح من اليوم الأحد 12/ 05/ 1442هـ إلى نهاية يوم الخميس 16/ 05/ 1442هـ الساعة 11:59 مساءً. ويمكن الاطلاع على التفاصيل والشروط المطلوبة عبر الإنفوجرافيك الذي نشرته وزارة الحرس الوطني فيما يلي:



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