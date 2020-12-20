وظائف إدارية شاغرة في هيئة التخصصات الصحية

2020-12-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عن توفر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء بمسمى “أخصائي التطوير المهني”.

واشترطت على المتقدم ما يلي:

• أن يكون سعودي الجنسية

• حاصلاً على درجة البكالوريوس في تخصص الموارد البشرية، أو إدارة الأعمال، أو ما يعادلها.

• توافر خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذي صلة.

وأوضحت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية أن التقديم متاح الآن من خلال الرابط التالي : اضغط هنا.



