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وظائف إدارية شاغرة في هيئة التخصصات الصحية
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عن توفر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء بمسمى “أخصائي التطوير المهني”.
واشترطت على المتقدم ما يلي:
• أن يكون سعودي الجنسية
• حاصلاً على درجة البكالوريوس في تخصص الموارد البشرية، أو إدارة الأعمال، أو ما يعادلها.
• توافر خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذي صلة.
وأوضحت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية أن التقديم متاح الآن من خلال الرابط التالي : اضغط هنا.
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