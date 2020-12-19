وظائف لدى جامعة الملك سعود للعلوم الصحية

2020-12-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجامعة الرئيسي في مدينة الرياض.

وأوضحت الجامعة، أن المسميات الوظيفية تشمل ما يلي:

– أخصائي الموارد البشرية ويشترط شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الموارد البشرية، أو إدارة الأعمال، أو إدارة الرعاية الصحية، أو إدارة المستشفيات)، أو ما يعادلها.

– مساعد بحث أول ويشترط شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الإدارة الصحية، الصحة العامة، علم الأحياء)، أو المجالات ذات الصلة، ويفضل شهادة الماجستير.

وأوضحت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، أنه يمكن التقديم عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف من خلال الرابط التالي (هنـا).



