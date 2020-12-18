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2020-12-18 #وظائف شاغرة في شركة تطوير التعليم بالخبر متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلنت شركة تطوير التعليم القابضة، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمركز التربية الخاصة في محافظة الخبر. تفاصيل وظائف شركة تطوير التعليم القابضة: وأبرزت الشركة أن الوظائف المتاحة على مسمى: – أخصائي علاج وظيفي: شهادة البكالوريوس في تخصص العلاج الوظيفي. – أخصائي اللغة والكلام/ التخاطب: شهادة البكالوريوس في تخصص علاج عيوب اللغة والكلام. التقديم على وظائف شركة تطوير التعليم القابضة: وأوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 17 ديسمبر 2020م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا).



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