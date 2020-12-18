وظائف إدارية شاغرة لدى برنامج خدمة ضيوف الرحمن

2020-12-18

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلن برنامج خدمة ضيوف الرحمن، عبر موقعه الإلكتروني، التابع لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، على مسمى “مدير مكتب الرئيس التنفيذي”؛ وذلك للعمل بفرع مكاتب البرنامج في محافظة جدة.

شروط وظائف برنامج خدمة ضيوف الرحمن:

وكشف البرنامج، أنَّ الوظائف متاحة للسعوديين من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصصات: (نظم المعلومات، إدارة الأعمال، علم المعلومات)، أو التخصصات ذي الصلة، ويفضل شهادة الماجستير، مع وجود خبرات سابقة.

التقديم على وظائف البرنامج:

وأوضح البرنامج، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 17 ديسمبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 7 يناير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

