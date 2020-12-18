وظائف هندسية وإدارية شاغرة في بنك البلاد

2020-12-18

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن بنك البلاد، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع البنك في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف بنك البلاد:

وأبرزت إدارة بنك البلاد، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مهندس أول دعم التطبيقات: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– محلل/ خبير أول الأعمال: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (نظم المعلومات، أو علوم الكمبيوتر)، أو أي مجال ذي الصلة.

التقديم على وظائف بنك البلاد:

وأوضحت إدارة بنك البلاد، أنَّ التقديم متاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 17 ديسمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

