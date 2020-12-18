وظائف إدارية شاغرة في شركة الخدمات الأرضية

2020-12-18

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الشركة السعودية للخدمات الأرضية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، على مسمى “مراجع داخلي”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في المنطقة الغربية.

شروط وظائف الشركة السعودية للخدمات الأرضية:

وأبرزت شركة الخدمات الأرضية، أنَّ الوظائف متاحة للسعوديين من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

التقديم على وظائف الشركة السعودية للخدمات الأرضية:

وأوضحت شركة الخدمات الأرضية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 17 ديسمبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 24 ديسمبر 2020م.

وأشارت شركة الخدمات الأرضية إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

