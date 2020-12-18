وظائف صحية شاغرة لدى مستشفيات القوات المسلحة

2020-12-18

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن توفر وظائف صحية شاغرة للرجال والنساء من السعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادة الماجستير فأعلى في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مستشفى القوات المسلحة بالجنوب، ومستشفى القوات المسلحة بنجران.

تفاصيل وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة:

وبينت الإدارة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– طبيب نائب جراحة المسالك البولية (عدد 5 وظائف للسعوديين/ خميس مشيط): شهادة الماجستير فأعلى في تخصص جراحة المسالك البولية.

– طبيب نائب أمراض الصدرية (نجران): شهادة الماجستير فأعلى في تخصص الأمراض الصدرية.

التقديم على وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة:

وأوضحت الإدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من تاريخ 17 ديسمبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 7 يناير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

